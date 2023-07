Amerikaanse soldaat verdacht van moord op zwanger meisje in Beieren na 45 jaar opgespoord

45 jaar na de gewelddadige dood van een jonge vrouw uit Kolitzheim in het Zuid-Duitse Beieren is de mogelijke dader met hulp van DNA-materiaal alsnog gevonden. In de Verenigde Staten is een inmiddels 69-jarige man uit Nebraska aangehouden. De verdachte was destijds als 24-jarige soldaat gestationeerd in Beieren.



n april 1978 werd het lichaam van een 18-jarige vrouw gevonden op een heuvel in de buurt van Kolitzheim. Het lichaam van de studente vertoonde talrijke steekwonden in de rug en nek. Het vermoeden dat de dader afkomstig zou kunnen zijn uit het Amerikaanse leger ontstond al vroeg: een getuige had een voertuig met een Amerikaans kenteken in de buurt van de locatie gezien.

Toch bleef de zaak tientallen jaren onopgelost. Lang hadden rechercheurs een man in het vizier die een relatie had gehad met het slachtoffer. In 1996 werd deze verdachte, die ten tijde van de moord 24 was, opgepakt. Tijdens verhoren bleef hij ontkennen, waarop hij bij gebrek aan bewijs werd vrijgelaten. Het dossier werd echter nooit gesloten.

Dankzij geavanceerde ontwikkelingen in de forensische technologie slaagden experts van de Duitse Rijksrecherche erin DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer te isoleren. Die leidden naar de Amerikaanse ex-militair, die inmiddels op grond van een internationaal aanhoudingsbevel is gearresteerd in Nebraska. Hij wacht op uitlevering aan Duitsland.

Volgens de Duitse krant Main-Post was de doodgestoken vrouw zwanger van de Amerikaanse soldaat. Hij zou de misdaad aan zijn vrouw in de VS hebben bekend.