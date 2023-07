Panel: terugkeer Rutte voor driekwart ondervraagden onacceptabel

Mark Rutte hoeft niet meer terug te komen in een nieuw kabinet, vindt bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden van het EenVandaag Opiniepanel. Een op de vijf ondervraagden (22 procent) vindt een terugkeer van de premier wel acceptabel. Dat zijn vooral VVD-kiezers, meldt EenVandaag zaterdag. Twee derde (65 procent) van de VVD-kiezers houdt de mogelijkheid van een kabinet-Rutte V graag open. Het onderzoek toont aan dat zes op de tien mensen (62 procent) het een goede zaak vinden dat het kabinet is gevallen over asiel. De meeste VVD-stemmers (60 procent) en CDA-kiezers (65 procent) staan achter het opstappen. De kiezers van de ChristenUnie zijn verdeeld. De helft van hen (52 procent) vindt het een goed idee dat het kabinet de stekker eruit heeft getrokken en is blij dat hun partij vasthield aan de principes over gezinshereniging. Daarentegen vindt 40 procent van de CU-kiezers het een slechte zaak. Zij hadden het kabinet nog wel een kans willen geven in het landsbelang. Aan het representatieve onderzoek deden 17.825 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is gehouden op vrijdagavond en zaterdag. Slechts 15 procent van de ondervraagden vindt dat het kabinet het goed gedaan heeft. De ministersploeg eindigt met een onvoldoende als eindcijfer, een 3,6.