Biggen omgekomen door brand in schuren in Aalten

Door brand in een schuur in het Gelderse Aalten zijn in de nacht van zaterdag op zondag biggen omgekomen. Ongeveer de helft van de aanwezige dieren kon op tijd uit de stal worden gehaald, meldt de veiligheidsregio. Hoeveel varkens zijn omgekomen is nog onduidelijk. Rond 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Door de brand kwam asbest vrij. "Het lijkt erop dat die zich alleen heeft verspreid over het terrein zelf", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij verwacht dat het nablussen nog enkele uren gaat duren. De brand ontstond in een andere, lege schuur en sloeg over naar het onderkomen van de biggen. De brandweer rukte met verschillende eenheden uit om het vuur aan de Brakenweg te bestrijden. Volgens de woordvoerder werden uit voorzorg twee andere schuren, waarin ook dieren aanwezig waren, ontruimd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio verstuurde een NL-Alert. Omwonenden werd geadviseerd deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.