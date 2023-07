Broer slachtoffer Frans politiegeweld in ziekenhuis na arrestatie

Een man die zaterdag in Frankrijk tijdens een verboden herdenkingsmars voor zijn broer Adama werd gearresteerd, is in het ziekenhuis opgenomen. Youssouf Traoré gedroeg zich volgens de politie gewelddadig tegenover de ordediensten en raakte tijdens zijn arrestatie gewond aan zijn oog. Eenmaal in de cel verslechterde zijn toestand. De mars in Parijs werd zaterdagochtend door de rechtbank verboden vanwege het risico op escalatie. Toch daagden ongeveer 2000 demonstranten op nabij Place de la République in de Franse hoofdstad. De aanleiding voor de mars was de dood van de 24-jarige Adama Traoré precies zeven jaar geleden. Kort na zijn arrestatie kwam de zwarte man toen om het leven. Sinds de dood van de 17-jarige Nahel, die op 27 juni door de politie werd doodgeschoten, is het onrustig in Frankrijk en is er veel aandacht voor buitensporig politiegeweld. Na een iets rustigere periode kwamen op zaterdag behalve in Prijs ook in een dertigtal andere Franse steden opnieuw duizenden demonstranten op straat, al verliepen die bijeenkomsten veel vreedzamer dan die van een week eerder.