Rutte: niet meer beschikbaar als lijsttrekker VVD

Demissionair premier Mark Rutte is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meer beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft Rutte gezegd aan het begin van het debat in de Tweede Kamer over de val van zijn vierde kabinet.

Rutte: "Ik heb dit besluit zondagochtend genomen. Ik heb er over nagedacht. Ik doe dit nu 17 jaar. Ik houd zielsveel van de club, maar het voelt nu goed het stokje door te geven."



"Ik ben heel trots op de VVD, we nemen verantwoordelijkheid, nemen altijd de telefoon op. Ik hoop dat Nederland de partij het mandaat geeft stappen te nemen, ook op migratie. Het voelt ook goed."

"Dit besluit gaat gepaard met veel emoties en gemengde gevoelens. Ik denk wel dat dit het goede moment is. Ik doe dit omdat ik het een prachtige baan vond, maar je ook moet afvragen: is het verstandig door te gaan."

"Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. Het enige antwoord is: Nederland. Mijn positie daaraan is ondergeschikt."