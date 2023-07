Studie: zomerse hitte doodde in 2022 meer dan 61.000 Europeanen

Tijdens de uitzonderlijk hete Europese zomer van 2022 zijn meer dan 61.000 mensen gestorven als gevolg van de hitte. Dat is een van de uitkomsten van een maandag in het tijdschrift Nature Medicine gepubliceerde studie. De onderzoekers van het Barcelona Institute for Global Health en het Franse gezondheidsonderzoeksinstituut INSERM schatten dat 61.672 sterfgevallen verband hielden met de hitte tussen 30 mei en 4 september vorig jaar. Italië had met 18.010 het hoogste dodental in verband met de hitte, gevolgd door Spanje met 11.324 en Duitsland met 8173. Mensen ouder dan 80 jaar waren in de meerderheid bij de sterfgevallen, aldus de studie. Ongeveer 63 procent van de mensen die stierven als gevolg van de hitte waren vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen werd groter boven de leeftijd van 80. In die groep hadden vrouwen een sterftecijfer dat 27 procent hoger lag. Donker vooruitzicht Tenzij er iets wordt gedaan om mensen te beschermen tegen stijgende temperaturen, zal Europa tegen 2030 elke zomer gemiddeld meer dan 68.000 sterfgevallen door hitte te verduren krijgen, schat de studie. Tegen 2040 zouden er gemiddeld meer dan 94.000 hittegerelateerde sterfgevallen zijn. Tegen 2050 zou het aantal zelfs kunnen stijgen tot boven de 120.000, aldus de onderzoekers. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat Europa ongeveer twee keer zo snel opwarmt als het wereldgemiddelde. Terwijl de wereld sinds het midden van de negentiende eeuw gemiddeld bijna 1,2 graden Celsius is opgewarmd, was Europa vorig jaar ongeveer 2,3 graden warmer dan in pre-industriële tijden.