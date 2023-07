Edith Schippers geen kandidaat voor lijsttrekkerschap VVD

Senator Edith Schippers is niet beschikbaar als kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Dat bevestigt een woordvoerder van de senaatsfractie van de liberalen na een bericht van de NOS. Schippers is populair in de partij en wordt door sommige VVD'ers als ideale opvolger van Mark Rutte gezien. Bij haar terugkeer op het Binnenhof als fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie in juni, werd ook gedacht dat dit mogelijk de opmaat naar het lijsttrekkerschap zou zijn. Maar Schippers zei altijd dat het "absoluut" niet haar ambitie was. Ze heeft een gooi naar het partijleiderschap niet eerder uitgesloten. Premier Mark Rutte maakte maandagochtend onverwacht bekend dat hij niet doorgaat als leider van de VVD. Hij gaat de lijst niet aanvoeren en als straks een nieuw kabinet op het bordes staat, verlaat hij de landelijke politiek. Behalve de naam van Schippers, gaat ook die van onder anderen justitieminister Dilan Yesilgöz rond. Fractievoorzitter Sophie Hermans hakt naar eigen zeggen deze week een knoop door.