Er zijn steeds meer zonnepanelen en ook steeds vaker heftige onweders. Dus de vraag is aan de orde: slaat de bliksem sneller in op een dak met zonnepanelen?

Nee, zonnepanelen geven geen grotere kans op blikseminslag. Bliksem slaat normaal gesproken in op het hoogste punt en dat geldt ook voor zonnepanelen. Op een schuin dak is het in principe nooit een probleem. Op platte daken kunnen de zonnepanelen natuurlijk het hoogste punt zijn en dan zijn mogelijk extra maatregelen noodzakelijk. Een bliksemafleider kan dan een oplossing bieden