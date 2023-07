Voor 30 euro je hersenen even ‘uitzetten’, zo werkt ‘brain massage’

Amsterdam had de wereldprimeur van de eerste 'mind Spa' ter wereld. Eva Elias, co-creator van de Mind Oasi tegen HLN: "“Ontspanning begint in het brein. Pas als je geest ontspant, volgt je lichaam. Slechts één probleem: we weten niet meer hoe dat moet. Neem nu meditatie: we beseffen dat het goed voor ons is, maar hoeveel mensen doen het echt?”

"Je gedachten gaan alle kanten uit, en het is de kunst om dat te laten gebeuren. Maar dat is moeilijk, en daarom voelt mediteren vaak aan als het zoveelste moet je op je to-dolijst. Met de Mind Spa willen we de juiste tools aanreiken om tot die diepe mentale ontspanning te komen, zonder de struggles die er voor velen aan voorafgaan.”

Door precies de juiste combinatie van ademhalingstechnieken, licht, geluid en vibratie worden je hersenen in een Mind Spa in een meditatieve staat gebracht — zonder dat je daar zélf iets voor moet doen. Dat samenspel van technieken wordt ook wel brainwave entertainment genoemd, en brengt ons in een toestand waarbij we zweven tussen waken en slapen in. “Je hersenen gaan theta-golven produceren, zo kom je in een staat die vergelijkbaar is met een diepe meditatie of de schemerzone nét voordat je in slaap valt.”

Een verslaggever van HLN probeerde het uit, En werkte het? Bij haar wel. "Het begin is moeilijk. Na enkele ademhalingsoefeningen fladderen mijn gedachten weer alle kanten uit. To-dolijstjes, deadlines en de inpaklijst voor onze naderende vakantie passeren allemaal de revue. En dan ... is het stil. Ik besef pas dat ik weg was wanneer de muziek verandert en mij weer zachtjes naar het hier-en-nu trekt."