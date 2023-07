De opkomst van Afrika en ondergang van Europa: de wereldwijde bevolkingsgroei in kaart

Het oude Europa is nu al weggezakt op de lijst van landen met de meeste inwoners, maar tegen 2100 staan ook de VS en China niet meer in de top drie. En Afrikaanse landen komen snel op, volgens de laatste cijfers van de VN.

In april van dit jaar is India China voorbijgestreefd als land met de meeste inwoners, terwijl in 2000 China nog 200 miljoen inwoners meer had dan die andere Aziatische reus.

De afgelopen jaren is de bevolkingsgroei in China tot stilstand gekomen, met name door de een-kindpolitiek. Die is weliswaar afgeschaft, maar Chinezen hebben nog altijd weinig zin om meer kinderen te nemen.

In de komende decennia zal er een continentale shift plaatsvinden volgens de Verenigde Naties. De Europese bevolking is al aan het krimpen. Dat gaat vanaf 2050 ook gebeuren in grote delen van Azië en Zuid-Amerika. In Afrika daarentegen is er nog wel sprake van groei.

Tegen 2100 zullen er vijf Afrikaanse landen in de top 10 staan. Nigeria passeert rond 2080 al de grens van een half miljard inwoners, maar ook Democratische Republiek Congo en Ethiopië tellen dan honderden miljoenen inwoners.