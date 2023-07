Zandvoort voert ‘funtax’ in van 3 euro per Formule 1-bezoeker

De gemeenteraad van Zandvoort is dinsdag akkoord gegaan met de invoering van een zogenoemde vermakelijkheidsbelasting, waardoor de organisatie van de Dutch Grand Prix voor iedere bezoeker 3 euro moet afdragen. De belasting wordt pas vanaf volgend jaar geheven. De gemeente wil de belasting gebruiken om de kosten te dekken die ze maakt om de grote bezoekersstroom in goede banen te leiden. "Zo worden bijvoorbeeld wegen afgesloten en is er sprake van geluidsoverlast en afval", staat in een toelichting op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. "De vermakelijkhedenretributie wordt opgelegd aan de organisator die de kosten kan doorberekenen aan de bezoekers van het evenement." Niet alle fracties in de gemeenteraad stemden dinsdag voor het voorstel. De discussie ging voornamelijk over mogelijke reputatieschade voor de gemeente, omdat de belasting in principe ook wordt geheven op eventuele andere evenementen met meer dan 10.000 bezoekers. De Dutch Grand Prix liet eerder al weten niet blij te zijn met het voorstel, maar zich wel erbij neer te leggen als deze ‘funtax’ er zou komen. "Wij zijn het er niet mee eens, want we vinden dat we juist heel veel geld komen brengen met dit evenement en daar kan de gemeente nog jaren op teren’’, zei vorige maand directeur Robert van Overdijk van het circuit. "We gaan er niet over en hebben er niets over te zeggen, dus als die belasting wordt ingevoerd, hebben we dat te slikken.’’ Eind augustus ontvangt het racespektakel weer meer dan 315.000 bezoekers. Vorig jaar werd bekend dat de Formule 1 ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort komt.