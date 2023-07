5 tips om je handbagage mee te nemen op het vliegtuig

De regels voor handbagage zijn strikter dan ze ooit waren en bovendien zijn ze niet bij alle maatschappijen hetzelfde. VRT geeft daarom vijf tips.

1. Informeer je goed

Check op voorhand alle info over handbagage die geldt voor de vliegtuigmaatschappij waar jij mee vliegt. Er zijn wel algemene regels, maar er zijn vaak ook uitzonderingen.

Bij lagekostenmaatschappijen of organisatoren van pakketreizen bijvoorbeeld mag je soms maar maximum 1 stuk handbagage meenemen én vaak dan nog van een kleiner formaat. Een extra persoonlijk item is dan verboden of je moet ervoor bijbetalen.

2. Maximum 2 stuks

In de meeste gevallen mag je maximum 2 stuks handbagage meenemen, namelijk een kleine rolkoffer of rugzak en 1 persoonlijk item, zoals je handtas, laptopzak of cameratas. Het is niet én, én, én.

Je mag ook niet zomaar eender welke rolkoffer of rugzak meenemen: je moet binnen bepaalde afmetingen blijven en er is ook een maximum gewicht. Vlieg je business? Dan wordt er vaak een uitzondering gemaakt en mag je 3 stuks handbagage meenemen

3. Taxfree inkopen moeten in je handbagage

Je tas met taxfree aankopen telt niet als derde stuk handbagage. Je kan dus niet zakken vol spullen kopen die je zomaar op het vliegtuig mag meenemen. Al je inkopen moet je in je andere handbagage zien te proppen.



4. Sta niet als laatste in de boardingrij

Ga in het midden van de boardingrij staan om te vermijden dat je je handbagage toch nog moet afgeven.



Het gebeurt steeds vaker dat je bij het boarden je rolkoffer of rugzak toch moet afgeven. Dat komt er niet altijd voldoende bagageruimte is in de cabine. Zit de bagageruimte vol, dan moet jouw handbagage toch naar het ruim. Je krijgt die bij aankomst bij het uitstappen ofwel meteen terug mee of je moet je handbagage toch nog gaan ophalen op de rolband, samen met je andere bagage uit het ruim.

Wil je dus vermijden dat je je handbagage toch nog moet afgeven, ga ergens in het midden staan van de boardingrij. Want soms moeten de eerste in de rij hun koffer afgeven, soms de laatsten. Respecteer wel de volgorde van het boarden.

5. Hou belangrijke documenten bij jou

Stop je belangrijke documenten of spullen nooit in je rolkoffer of rugzak. Hou je sleutels, paspoort, portefeuille en noodzakelijke items zoals medicatie altijd bij je, in je handtas of je ander persoonlijk item. Als je je rolkoffer moet inchecken in het ruim en die raakt verloren, dan ben je die belangrijke zaken ook kwijt.