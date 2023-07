Woningtekort neemt toe, vooral door bevolkingsgroei

Het woningtekort is afgelopen jaar verder toegenomen. Dat meldt onderzoeksbureau ABF Research, dat daar jaarlijks onderzoek naar doet in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn nu op papier 390.000 woningen te weinig, 75.000 meer dan vorig jaar.

Ook de komende jaren laten volgens de prognoses van ABF nog geen verlichting zien. Het aantal huishoudens neemt namelijk sterker toe dan voorzien. Naar schatting komen er tot 2031 110.000 meer bij dan eerder werd verwacht.

De voornaamste oorzaak is een sterker dan verwachte bevolkingsgroei, vooral door de stroom van vluchtelingen uit Oekraïne die vorig jaar op gang kwam na de Russische invasie in dat land. Daarnaast speelt mee dat huishoudens gemiddeld kleiner worden en meer ouderen langer thuis blijven wonen.

Meer tempo

De nieuwe verwachting van ABF is dat er tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Dat zijn er 81.000 meer dan de ambitie die het demissionaire kabinet bij zijn aantreden uitsprak.

Dat de opgave nog groter blijkt dan gedacht, komt "niet onverwacht", erkent demissionair woonminister Hugo de Jonge. Het onderstreept volgens hem de noodzaak om meer tempo te maken met de bouw van nieuwe woningen. Hij zegt ook dat dit er het afgelopen jaar niet makkelijker op is geworden, vooral door de oplopende rente.

De koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes laat in een reactie weten "zich ernstig zorgen" te maken door de val van het kabinet, waardoor vertraging dreigt. "We hebben geen tijd meer om te dralen, we moeten doorpakken. Woningcorporaties hebben plannen klaarliggen, hebben geld gereserveerd en willen aan de slag", zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn.