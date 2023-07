Man rijdt auto total loss tegen boom en trekt meteen biertje open: “Alles was al misgegaan. Ik dacht: fok it”

Een 29-jarige alcomobilist uit Berkel en Rodenrijs reed in het Drentse Dalen tegen een boom op. Zijn bijrijder brak zijn arm daarbij op drie plekken. De jarige bestuurder verliet het wrak en trok direct een blik bier open.

“Ik had die dag al eerder wat gedronken, niet veel. Het zat er dik in dat ik positief ging blazen, dus ik dacht: fok it”, aldus de brokkenpiloot. Hij was die avond onderweg naar zijn vriendin, die samen met hem op een vakantiepark overnachtte. Hij ging nog even snel sigaretten halen bij een snackbar in de buurt. Een man die hij op het park had ontmoet, reed mee. De jarige job raakte in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt en knalde tegen een boom.

Auto en bijrijder in de prak

Een toegesneld echtpaar waarschuwde de hulpdiensten en riep dat de man moest stoppen met bier drinken. Even later zagen ze dat de arm van de bijrijder 'er een beetje bij bungelde'. Deze bleek op drie plekken gebroken. Ook werden liefst 25 hechtingen bij de onfortuinlijke man gezet.

De advocaat van de bestuurder pleit nu voor de rechter dat het alcoholpromillage van zijn cliënt tijdens de crash moeilijk is vast te stellen, omdat de Zuid-Hollander naar eigen zeggen meer dan twee blikken bier heeft weggehakt voor de politie ter plaatse kwam. Er is uiteindelijk maar één vertrapt hoopje aluminium teruggevonden met een restant bier erin.

Ongeloofwaardig verhaal

“Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat je, beduusd als je bent na zo’n botsing, nog snel een paar biertjes naar binnen werkt”, zegt de officier van justitie. Ze stelt dat er hooguit één biertje van de hoeveelheid gemeten alcohol in zijn bloed mag worden afgetrokken. En dan komt het nog steeds op zo'n drie keer de toegestane hoeveelheid uit. Ze eist 60 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke rijontzegging.

De advocaat van de verdachte blijft ondertussen volhouden: “Hij loog niet over die twee, tweeënhalve blik bier. Als je die van het promillage aftrekt, blijft er wat dat betreft geen strafbaar feit over. Voor het veroorzaken van het ongeval moet straf volgen, maar niet zoals geëist.”

De rechtbank in Groningen doet op 21 juli uitspraak.