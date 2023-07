CPB: onderwijs middelbare scholier kost zo’n 10.700 euro

Het kost gemiddeld ongeveer 10.700 euro per jaar om een middelbare scholier les te geven. Deze uitgaven voor 12- tot 16-jarigen zijn het hoogst. De onderwijskosten voor basisscholieren (van 5 tot en met 11) liggen ongeveer 20 procent lager, gemiddeld ongeveer 8000 euro per jaar.

Volgens het Centraal Planbureau is het verschil in de gemiddelde kosten voor basisscholieren en middelbare scholieren in de afgelopen jaren wat kleiner geworden.

Per leerling kost speciaal onderwijs het meeste geld. Voor een lesjaar wordt bijna 23.000 euro per scholier uitgegeven.

Onderwijs is een van de grootste posten op de begroting van de overheid. Die geeft alleen aan zorg en sociale zekerheid nog meer geld uit.

Volgens de onderzoekers levert onderwijs aan 0- tot 25-jarigen het meeste geld op: "Hoe jonger het kind, hoe hoger de opbrengsten." Door een goede opleiding krijgen ze later een hoger salaris, waardoor er via de belastingen meer geld terugkomt in de schatkist.