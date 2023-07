Er is helemaal geen stijging van het aantal asielaanvragen

In het eerste halfjaar van dit jaar heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in totaal 20.122 asielaanvragen binnengekregen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het om 19.956 asielaanvragen, maar het "maandelijkse patroon" komt overeen met voorgaande jaren, meldt de IND. De cijfers laten vooralsnog niet de toestroom zien die in april door het kabinet werd voorspeld. In een prognose stond toen dat ruim 70.000 asielzoekers verwacht worden, terwijl de IND jaarlijks rond de 22.000 aanvragen kan verwerken. De IND wijst er wel op dat het niet te voorspellen valt hoe hoog het aantal aanvragen zal zijn in het "doorgaans drukke najaar". In de afgelopen maand was het aantal asielaanvragen (4020) hoger dan in mei (3597). Ook nam het aantal openstaande asielaanvragen in juni verder toe. Daardoor loopt de wachttijd voor de aanvragers verder op. "Ondanks dat de IND meer beslissingen neemt dan vooraf is afgesproken neemt het aantal openstaande aanvragen iedere maand toe", wordt gemeld. Aanvragers in de algemene asielprocedure hebben te maken met een gemiddelde wachttijd van ruim een jaar.