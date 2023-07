Gaan asielzoekers echt liever naar Nederland dan naar andere EU-landen? Nee hoor

Er heerst een vreemd beeld in Nederland dat het hier een paradijs is voor asielzoekers. En dat zij dus veel liever buiten op het gras in Ter Apel slapen dan dat ze naar bijvoorbeeld Duitsland of België gaan. Dat is niet zo.

Partijen als de VVD of zeker de PVV en JA21 spreken graag van een aanzuigende werking die het asielbeleid in ons land zou hebben. Inhumaan beleid, zoals buiten slapen of gezinshereniging verbieden, zou hen juist afschrikken om hierheen te komen.

Weinig keus

Dat hele idee is nooit bevestigd door onderzoek, legt emeritus hoogleraar migratie- en integratiestudies Han Entzinger uit in het Nederlands Dagblad. Asielzoekers weten nauwelijks de verschillen in sociale stelsels van EU-landen. Bovendien zijn dat soort zaken hier echt niet beter geregeld dan in de landen om ons heen. "Uit onderzoek blijkt dat de meeste asielzoekers – als ze überhaupt een keuze hebben waar ze heen gaan – kiezen voor een land waar ze al familie hebben, of waar ze al iets van afweten", aldus Entzinger.

Kijk je naar het aantal asielaanvragen in verhouding tot het bevolkingsaantal dan zit Nederland op het Europese gemiddelde. België, Frankrijk en Duitsland krijgen relatief meer aanvragen, blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. "Als je puur naar aantallen kijkt, ligt Nederland al langere tijd min of meer rond het gemiddelde van de EU", zegt Entzinger. "Daaruit zou ik niet afleiden dat Nederland aantrekkelijker is."

Achterstand IND

Wat wel fors hoger was in de eerste helft van 2022 is het aantal goedgekeurde asielaanvragen. Dat lag met 85 procent ruim boven het EU-gemiddelde.

Dat komt niet door onze beoordelingscriteria, blijkt uit onderzoek van de overheid zelf. Die zijn in grote lijnen gelijk aan die van België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zweden. Een gedeeltelijke verklaring is dat veel mensen die hier asiel aanvragen uit oorlogsgebieden komen. Zij krijgen een verblijfsvergunning maar zouden die net zo goed in andere EU-landen hebben gekregen.

Een tweede verklaring voor het hoge inwilligingspercentage is dat de IND heel erg achterliep en twee jaar lang met name zaken behandelde van kansrijke asielzoekers.

Restrictief land

Een ander rapport - van het ministerie van Justitie - stelde eerder al: "Wanneer er rekening wordt gehouden met internationale verschillen in de samenstelling van de asielpopulatie, blijkt Nederland eerder een relatief restrictief dan een relatief permissief land te zijn."

De hele discussie over de zogenoemde veiligelanders, die dus weinig kans maken op een verblijfsvergunning, is dan ook niet heel erg zinvol. "In verhouding tot andere landen, zoals Duitsland maar ook Zuid-Europa, zijn dat er een stuk minder", aldus Entzinger. Slechts 4 procent van alle asielzoekers komt uit een veilig land.