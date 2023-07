Weeronline: hitte in Zuid-Europa te linken aan klimaatverandering

De extreem hoge temperaturen die dit weekend in Zuid-Europa worden verwacht zijn te linken aan klimaatverandering, stelt Weeronline. Met name op Sardinië en Sicilië wordt het zeer heet en het is niet uitgesloten dat het Europese hitterecord verbroken gaat worden. "Allereerst moeten we vermelden dat deze temperaturen zeer uitzonderlijk zijn", zegt een meteoroloog van Weeronline. De hitte kan deels worden toegeschreven aan warme lucht die vanuit de Sahara naar Europa stroomt en die verder opwarmt boven Zuid-Europa. "Toch kunnen we deze extreem hoge temperaturen wel linken aan klimaatverandering. Het is een feit dat ons klimaat opwarmt en hierbij horen nu eenmaal hogere temperaturen. Dat is ook duidelijk te zien in de warmterecords die wereldwijd overal worden gehaald. Deze dateren namelijk bijna overal uit de laatste paar jaren." Voor zowel zaterdag als zondag geven meerdere berekeningen voor Sicilië temperaturen van 46 of 47 graden aan. Dat is volgens Weeronline "nog steeds een stuk lager" dan het officiële Europese hitterecord. De Wereld Meteorologische Organisatie houdt als record 48,0 graden aan, dat werd gemeten in Athene op 10 juli 1977. Volgens het weerbureau wordt pas op de dag zelf duidelijk of het record daadwerkelijk verbroken gaat worden. Ook elders in Europa is het zeer heet. Op de Griekse eilanden zijn overal temperaturen van 30 tot 37 graden, op het vasteland van Griekenland liggen de maxima op veel plekken tussen 35 en 40 graden. In het Turkse Antalya kan het zaterdag 45 graden worden, landinwaarts kan het kwik lokaal uitkomen op 46 graden. In Spanje liggen de maxima in het weekend nog tussen 35 en 40 graden, maar maandag en dinsdag kan de temperatuur in Andalusië oplopen tot ruim boven de 40 graden. In de eerste helft van de week kan het zeer lokaal 44 of 45 graden worden. Die waarden worden hoogstwaarschijnlijk gehaald in de omgeving van Sevilla of Murcia.