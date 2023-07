Frontex: grootste aantal EU-oversteken sinds begin 2016

De eerste helft van dit jaar zijn meer mensen de Europese buitengrenzen overgestoken via "irreguliere routes" dan in de jaren hiervoor. Mensen staken 132.370 keer de grens over, telt de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Dat aantal is niet zo hoog geweest sinds 2016. De stijging komt volledig door een toename van het aantal mensen dat over de Middellandse Zee naar Italië trekt. Dit is ook veruit de dodelijkste route. Frontex rekent met zes verschillende migratieroutes. Een daarvan is een vertrekroute, namelijk die richting het Verenigd Koninkrijk. De andere zijn via de oostelijke grens (6000 kilometer tussen de EU en Belarus, Moldavië, Oekraïne en Rusland), de westelijke Balkan, de Canarische Eilanden en drie routes via de westelijke, oostelijke en centrale Middellandse Zee. Met uitzondering van die laatste, is het aantal oversteken op al die routes volgens Frontex geslonken. De route via de centrale Middellandse Zee leidt van Noord-Afrika naar Italië. Dit is al lange tijd een heel belangrijke route voor vluchtelingen en anderen die Europa proberen te bereiken. 2016 was met 181.459 oversteken volgens de Frontex-data een recordjaar. In de eerste helft van dit jaar staken daar 65.571 keer mensen de grens over. Dit is 137 procent meer dan vorig jaar. Verdronken Frontex benadrukt dat het aantal oversteken niet per se gelijk is aan het aantal mensen dat naar de EU is gereisd. Dat komt doordat mensen meerdere keren de grenzen kunnen oversteken. De VN-migratieorganisatie IOM houdt cijfers bij over de mensen die vermist raken of om het leven komen op de Middellandse Zee. Veruit de meeste doden komen om op de centrale route. Tot juli ging het om 1727 mensen. Ook in deze cijfers is 2016 een recordjaar geweest, met 5139 mensen die onderweg naar Europa stierven. Vrijwel alle doden verdrinken, al komt het ook voor dat mensen overlijden door de slechte omstandigheden, ongelukken of misdaden.