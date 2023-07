Dodental door overstromingen in Zuid-Korea stijgt naar 31

Het aantal dodelijke slachtoffers in Zuid-Korea als gevolg van zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen is opgelopen tot 31. Zondag werden vijf lichamen geborgen van mensen die vast waren komen te zitten doordat een tunnel onder water was komen te staan.

Eerder al had het Zuid-Koreaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid laten weten dat ook 26 andere mensen zijn overleden als gevolg van de vele problemen die zijn veroorzaakt door vier dagen van overvloedige regenval. Tien mensen worden nog vermist. Tot die vermisten werden de slachtoffers van de overstroomde tunnel niet gerekend, omdat aanvankelijk onduidelijk was hoeveel mensen daarin vast waren komen te zitten.

In totaal zijn ruim 7500 mensen vanwege de overstromingen en aardverschuivingen geëvacueerd. Voor zondag is nog meer zware regenval voorspeld op het Koreaanse schiereiland.