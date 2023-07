Brug naar de Krim afgesloten wegens ‘noodgeval’

Een door Rusland gebouwde brug naar de Krim is maandagochtend afgesloten voor al het verkeer wegens een "noodgeval". Dat heeft de Russische gouverneur Sergej Aksjonov gemeld op Telegram. Aksjonov liet alleen weten dat het ging om een noodgeval bij de 145e pilaar onder de brug, die de Krim verbindt met de Russische regio Krasnodar. Volgens de Russische nieuwssite RBC zijn er explosies gehoord op de brug. Op een Telegramkanaal dat volgens persbureau Reuters in verband wordt gebracht met de Wagner Groep wordt gemeld dat er in de nacht van zondag op maandag twee aanvallen op de brug hebben plaatsgevonden. Russische autoriteiten meldden zondagochtend dat hun luchtafweertroepen en militaire vloot acht Oekraïense drones hadden onderschept boven de haven van de stad Sebastopol op de Krim. De hoogste Oekraïense generaal Valeri Zaloezjny liet dit weekend in een interview met de Washington Post weten nog altijd van plan te zijn om de Krim te heroveren. De Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee, werd in 2014 geannexeerd door Rusland.