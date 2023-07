Geheime hartoperatie Holleeder

Meervoudig moordenaar Willem Holleeder (65) is dit voorjaar wekenlang in het diepste geheim behandeld aan hartproblemen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), meldt De Telegraaf. De voormalige Heineken-ontvoerder onderging een ingrijpende hartoperatie, die volgens medici niet kon worden uitgevoerd in het penitentiaire ziekenhuis van de strafgevangenis in Scheveningen.

De tot levenslang veroordeelde Holleeder lag volgens justitiële bronnen van De Telegraaf drie weken in het ziekenhuis in Leiden. Hij werd al die tijd beveiligd door leden van het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) van het gevangeniswezen. Dit is een speciale eenheid, die onder meer wordt ingezet om vluchtgevaarlijke gevangenen te bewaken.

De beveiligers gingen om niet op te vallen in burgerkleding het ziekenhuis in en kleedden zich binnen om. De directie van het LUMC en justitie wilden voorkomen dat de aanwezigheid van Holleeder in het ziekenhuis onrust zou veroorzaken bij overige patiënten en verplegend personeel. Een bron binnen het ziekenhuis vertelde aan De Telegraaf dat Holleeder graag tosti’s wilde als ontbijt en deze ook deelde met zijn bewakers van het BOT.