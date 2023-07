Nieuwe theorie over Titan-ramp: duikboot door besparingen al voor afdaling beschadigd

De Titan was anders dan normale diepzeeduikboten. Stockton Rush, de bedenker ervan, dacht dat zijn ontwerp de nieuwe industriestandaard zou worden. Zijn aanpassingen waren bovendien kostenbesparend. En daar ging het vermoedelijk mis.

Experts vergelijken in The New York Times de Titan met de Alvin, een duikboot van de Amerikaanse overheid, die werd gebruikt voor onderzoek en al zeker 4500 keer afzakte naar de zeebodem. En weer omhoogkwam.

Er blijken nogal wat verschillen. De Alvin was een bol van titanium, terwijl de Titan een cilindervorm had en gemaakt was van koolstofvezel, dat veel lichter is. Groter probleem is volgens de experts dat de Titan op de verkeerde manier naar de duikplek is gebracht.

"Terwijl de Alvin gewoon op het dek van het moederschip werd getransporteerd, werd de Titan op een klein duikplatform over de ruige wateren van de Noord-Atlantische Oceaan gesleept”, vertellen de experts. "Daardoor raakte de duikboot mogelijk al beschadigd nog voor hij onder water ging.”

De Titan van bedrijf OceanGate moest op 18 juni vijf mensen naar het scheepswrak van de Titanic brengen voor een bezichtiging, maar de duikboot implodeerde en alle inzittenden kwamen om.