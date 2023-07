PvdA en GroenLinks gaan samen de verkiezingen in. Leden van beide partijen hebben in een referendum hun ruime steun uitgesproken voor een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijk programma. Op een speciale bijeenkomst in Utrecht maakten de referendumcommissie van GroenLinks en het presidium van de PvdA dat bekend. Bijna 92 procent van de stemmende GroenLinks-stemmen heeft voor gestemd, bij de PvdA was dit ruim 87 procent.