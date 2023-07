Meer overlast door alcohol en drugs

De politie heeft in juni voor het eerst meer dan zesduizend meldingen van alcohol- en drugsgerelateerde overlast binnengekregen - ruim tweehonderd per dag dus. Dat meldt het AD.

Over de hele eerste helft van dit jaar zijn er dik 6 procent meer van zulke meldingen geweest dan in de eerste zes maanden van vorig jaar: ruim 28.000 in totaal. Dat gaat dwars tegen de algemene trend in: het totale aantal overlastmeldingen lag in het eerste halfjaar juist bijna 10.000 láger dan een jaar geleden, blijkt uit een analyse door het AD van cijfers die de politie maandag zelf heeft gedeeld.

Waar die opmerkelijke stijging vandaan komt, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen: "We registreren niet onder welke omstandigheden die meldingen worden gedaan."