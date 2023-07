Bertus (72) is de eerste Vierdaagse-uitvaller: “Het ging echt niet meer”

Bertus de Groot (72) heeft de twijfelachtige eer om als eerste uitvaller de boeken in te gaan van de Nijmeegse Vierdaagse 2023. Na drie kilometer was het hele avontuur voor hem alweer ten einde. De Ermeloër haalde nog net de Waalbrug, maar gooide toen noodgedwongen de handdoek in de ring.

De Groot werd twee jaar geleden geopereerd aan zijn hart, maar de klachten kwamen terug. Vorige week lag hij nog in het ziekenhuis voor een katheterisatie. “Mijn hart werkt nu weer perfect”, zegt Bertus tegen de Stentor. Helaas liet een ander cruciaal lichaamsdeel hem vanmorgen al snel na de start in de steek. “Het ging echt niet meer. Ik heb last van een hernia. Die drukt op de wervels.”

Net na de Waalbrug, nog voor de dijk naar Oosterhout, besloot hij om te draaien en op karakter terug naar de start te lopen. “Ik hoopte in elk geval de eerste dag nog wel door te komen, maar helaas. Ik hou mijn polsbandje nog om, zodat ik vrijdag het Vierdaagseterrein nog op kan”, legt De Groot uit.

Bertus is toch blij dat hij naar Nijmegen is afgereisd: “Ik ben gestart, en dat betekent dat ik volgend jaar niet mee hoeft te loten, maar gewoon het recht heb om weer mee te mogen doen. Eerst die hernia repareren, en dan ben ik er weer.”

Er doen in totaal 42528 wandelaars mee aan de 105de editie van de Nijmeegse Vierdaagse.