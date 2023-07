Hitte weerhoudt vakantieganger niet van reis naar Zuid-Europa

De hitte in Zuid-Europa leidt op dit moment niet tot problemen bij Nederlandse vakantiegangers of annuleringen van reizen. Dat zien alarmcentrales en reisorganisaties. Alarmcentrales van de ANWB, SOS International en Eurocross krijgen tot nu toe geen meldingen van mensen die problemen ondervinden door de hitte. Reiskoepel ANVR laat weten dat er vrijwel geen reizen worden geannuleerd als gevolg van de hoge temperaturen. "De meeste mensen gaan gewoon", zegt een woordvoerster. "Dit is ook geen reden om kosteloos te annuleren. In de reacties horen we ook dat mensen sowieso al een stapje terug doen omdat het vakantie is en dat het daardoor wel meevalt." Ook TUI, Corendon en Sunweb laten desgevraagd weten dat de hitte geen reden is voor hun klanten om af te zien van de reis naar Zuid-Europa. "Mensen willen toch graag op vakantie", zegt een woordvoerster van Corendon. Sunweb zegt de situatie in de landen waar het nu zo heet is goed in de gaten te houden. Momenteel gaat onder meer Italië gebukt onder de hitte, maar ook Griekenland, Spanje en delen van Frankrijk, Duitsland en Polen hebben te maken met zeer hoge temperaturen.