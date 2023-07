OM: 23-jarige neef van Taghi hervat drugshandel vanuit cel

De 23-jarige Badreddine T., een neef van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, heeft vanuit de cel zijn drugshandel hervat. Dat baseert het Openbaar Ministerie op basis van onderschepte berichten, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Zwolle. T. wordt verdacht van de handel in drugs en wapens. Het zou gaan om enkele honderdduizenden pillen die MDMA bevatten en het bezit van twee M4 automatische wapens, een pistool, munitie en meerdere handgranaten. "Meneer lijkt vanuit detentie vrolijk verder te gaan met wat wijst op drugshandel. Het is voor hem een inkomstenbron dus de handel moet voortgezet worden", zei de officier op de regiezitting. Dat er in berichten door T. wordt gesproken over wapens, wordt door zijn advocaten erkend. "Maar daar houdt het op. Er zijn geen wapens gevonden, geen tassen met zware voorwerpen gezien, geen opgenomen gesprekken met knallen, geen kruitsporen en geen getuigen. Er ligt niets anders dan deze berichten", zei advocaat Peer Szymkowiak. De verdachte verscheen dinsdag niet op de zitting. Dinsdagmorgen diende in Zwolle ook de zaak tegen een andere neef van Taghi. Ze worden van verschillende strafbare feiten verdacht. Badreddine T. blijft in ieder geval nog drie maanden vastzitten tot de volgende zitting. De rechtbank wil de zaak eind dit jaar inhoudelijk behandelen.