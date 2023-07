Arts aan boord KLM-toestel redt leven Nederlandse vrouw

Een Argentijnse arts die toevallig aan boord was van een KLM-vlucht van Schiphol naar Buenos Aires heeft gisteren het leven van een Nederlandse vrouw gered. Tijdens de vlucht kreeg de vrouw een hartstilstand boven de Atlantische Oceaan. Dit meldt RTL.

Gedurende anderhalf uur heeft de arts reanimatie uitgevoerd, volgens Argentijnse media. Het vliegtuig kon uiteindelijk een noodlanding maken in São Paulo, Brazilië. Hulpdiensten stonden daar klaar om de zorg voor de Nederlandse over te nemen.



DDe 36-jarige arts beschrijft de paniek die ontstond als 'verschrikkelijk' in een interview met nieuwsplatform 0221. Tijdens de gebeurtenis wist hij niet waar alles lag, was er nauwelijks ruimte in het gangpad en was er turbulentie. Andere passagiers probeerden te kijken wat er gebeurde.eurde."

Hij kreeg hulp van een tweede arts aan boord en enkele andere passagiers hielpen bij het vertalen van de medische geschiedenis van de vrouw voor haar echtgenoot.s kon vertellen.

Hoe het nu met de vrouw gaat, is niet bekend. De arts benadrukt wel dat ze enorm geluk heeft gehad dat hij aan boord was. Op Schiphol was hij aanvankelijk geweigerd, omdat de vlucht overboekt was.