CBR berekent: je rijbewijs halen kost nu gemiddeld 3060 euro

Je autorijbewijs halen kost nu gemiddeld 3060 euro, en dat is ruim 600 euro meer dan twee jaar geleden. Dat heeft het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) berekend na onderzoek onder 3100 examenkandidaten in mei dit jaar. Gemiddeld hebben kandidaten ongeveer 43 lesuren nodig. Zo'n 80 procent betaalt een prijs per uur tussen de 45 euro en 61 euro. Dat verschilt per rijschool. Bij de ene duurt een les één uur, bij de ander iets korter of juist langer. Het theorie-examen bij het CBR kost dit jaar 41 euro. Het CBR neemt jaarlijks meer dan 700.000 praktijkexamens en toetsen af.