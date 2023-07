Google test AI-tool die nieuwsverhalen kan schrijven

MGoogle test een product dat AI-technologie gebruikt om nieuwsverhalen te schrijven. Het Amerikaanse internetbedrijf heeft dit product ook gepitcht aan bazen van een aantal nieuwsorganisaties waaronder The New York Times, The Washington Post en The Wall Street Journal. Dat meldt The New York Times woensdag, dat zich baseert op drie mensen die bekend zijn met de kwestie.

De tool die de werknaam Genesis heeft kan volgens deze personen informatie, zoals allerlei details over lopende zaken, omzetten in nieuwsverhalen. Het drietal spreekt op voorwaarde van anonimiteit over het product. Volgens een ervan denkt Google dat Genesis zou kunnen dienen als een persoonlijke assistent voor journalisten. Het bedrijf ziet de tool als verantwoordelijke technologie die uitgevers kan helpen de valkuilen van generatieve AI te vermijden, schrijft het Amerikaanse dagblad. Generatieve AI is een type AI dat nieuwe inhoud zoals tekst, beeld, audio of video genereert.

Volgens de Amerikaanse hoogleraar journalistiek en mediacommentator Jeff Jarvis heeft de nieuwe tool van Google potentiële voor- en nadelen. "Als deze technologie betrouwbare feitelijke informatie kan leveren, zouden journalisten de tool moeten gebruiken", zegt hij in The New York Times. Het nadeel volgens hem is dat misbruik van de tool bij onderwerpen die "nuance en cultureel begrip vereisen" de geloofwaardigheid schaadt van de tool en van de nieuwsorganisaties die Genesis gebruiken.

Sommige leidinggevenden van nieuwsorganisaties die anoniem wilden blijven en die de pitch van Google hadden bijgewoond beschreven die als "verontrustend". Een woordvoerster van Google reageerde niet direct op een verzoek om toelichting.