Consumentenbond waarschuwt voor webshop Femmeboutique.nl

De Consumentenbond waarschuwt voor webwinkel Femmeboutique.nl. Die webshop levert volgens de bond bestellingen niet en klanten wachten vaak te lang op hun geld als producten retour zijn gestuurd. Tegen de webwinkel zijn ook meerdere aangiftes gedaan. Op de website worden onder meer kleding, schoenen en sieraden verkocht.

Een deel van de aangiftes is volgens de Consumentenbond later ingetrokken omdat de bestellingen alsnog zijn geleverd of het geld werd teruggestort. In korte tijd zijn er volgens de bond 155 klachten binnengekomen van klanten over die webwinkel. "Daarnaast lukt het hun niet om contact te krijgen met de webwinkel. Ook de Consumentenbond kreeg geen contact. Op een oproep op sociale media reageert Femmeboutique ook niet", aldus de Consumentenbond.

De webshop opereert ook onder een andere naam, namelijk femme-boutique. Allebei leiden ze naar shop-femmeboutique.nl. Volgens de Consumentenbond heeft de webwinkel enkele gegevens niet op de website gemeld terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Zo ontbreken de adresgegevens en een Kamer van Koophandel-nummer. Ook kunnen klanten hun bestelling niet annuleren. "Dat is in strijd met de Wet koop op afstand. Daarin staat dat consumenten te allen tijde de koop kunnen ontbinden op grond van het herroepingsrecht", aldus de Consumentenbond.

De eigenaar van Femmeboutique had volgens de Consumentenbond eerder ook al soortgelijke webwinkels onder de namen Femmeboutique-shop.nl, Moda-boutique.nl en Amsterdam-moda.nl. Deze zouden inmiddels uit de lucht zijn gehaald.