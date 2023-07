Partij Sunak verliest twee zetels in tussentijdse verkiezingen

De Conservatieve Partij van de Britse premier Rishi Sunak heeft slechts in een van de drie kiesdistricten waar donderdag tussentijdse verkiezingen waren haar positie weten te behouden. Alleen in het district van oud-premier Boris Johnson, Uxbridge en South Ruislip, bleef de partij nipt overeind. De partij raakt zo twee zetels kwijt in het parlement. Alle drie de districten golden als conservatieve bolwerken. In Selby en Ainsty in Noord-Engeland won de kandidaat van Labour, met een voorsprong van meer dan 4000 stemmen. Bij de laatste algemene verkiezingen liepen de Conservatieven nog voor met 20.137 stemmen. Somerton en Frome, in het zuidwesten, ging met een verschil van meer dan 11.000 stemmen naar de Liberal Democrats. Dit district had de Conservatieve Partij eerder gewonnen met 19.213 stemmen meer. Hoewel het vroegere district van Boris Johnson behouden bleef, was de overwinning daar minimaal: Sunaks partij kreeg slechts 495 stemmen meer. De tussentijdse verkiezingen waren nodig nadat Johnson begin juni was opgestapt als parlementslid. Twee prominente partijgenoten, Nigel Adams (verkozen in Selby en Ainsty) en Nadine Dorries (Somerton en Frome), volgden hem. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en de resultaten van de tussentijdse verkiezingen worden als een graadmeter gezien.