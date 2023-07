Gezin van vijf komt om bij ongeval op snelweg in België nadat bestuurder controle over het stuur verliest

Vijf personen van hetzelfde gezin zijn in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen bij een ongeval op snelweg in Doornik, België. Het gaat om twee volwassenen en drie jonge tieners. De man, Vincent Messiaen, was er een tandarts. Zijn vrouw werkte er als assistent. Hun drie kinderen zijn tussen 15 en 20 jaar

Volgens de autoriteiten verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig, mogelijk omdat hij te snel reed of in slaap viel, maar dat moet het onderzoek uitwijzen. Er waren in elk geval geen remsporen te zien op de plaats van de feiten. De BMW X5 hybride raakte een reling aan de rechterkant van de weg, knalde vervolgens tegen een tweede reling en werd in de bomen in de berm gekatapulteerd.

De kinderen werden uit de auto geslingerd, de ouders verbrandden in het wrak.