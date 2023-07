Personeelstekort in zorginstellingen deze zomer: familie moet komen helpen

Het piept en kraakt in de zorg. In de zomer, als zorgmedewerkers zelf ook graag op vakantie willen, lukt het niet meer om de diensten gevuld te krijgen. Het is zelfs zo erg dat familie van patiënten moet bijspringen.

MantelzorgNL meldt dat mantelzorgers steeds vaker gevraagd wordt om in de zomer te komen helpen in verpleeghuizen. Ook is er te weinig thuiszorg, waardoor mantelzorgers vaker moeten komen als ze willen dat hun geliefden op tijd gewassen en aangekleed worden. Ook buiten de vakanties komt die vraag steeds vaker blijkt uit een peiling onder 500 mantelzorgers.

"We moeten niet vergeten dat de professionele zorg pas in beeld komt als het niet meer lukt met behulp van het eigen netwerk’’, zegt bestuurder Esther Hendriks van MantelzorgNL tegen het AD. "Nu zijn we op een punt beland dat de mantelzorger het weer terugpakt ter verlichting van het zorgpersoneel. Dit werkt overbelasting alleen maar verder in de hand. Opname is dan vaak nog de enige mogelijkheid.”

Bij zorgorganisatie Sensire in de Achterhoek krijgen familie en vrienden al de vraag of ze willen komen helpen. "Als dat niet lukt, kan het dat een klant langer op zorg moet wachten dan gewenst. Of dat die zorg op een andere manier dan gebruikelijk wordt geleverd: bijvoorbeeld door de inzet van fysieke of technologische hulpmiddelen. Denk aan een hulpmiddel dat helpt om steunkousen aan te trekken of een bril die de ogen druppelt na een staaroperatie”, zegt woordvoerder Stéphanie Brandt-ter Reegen in het AD.