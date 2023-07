Alleen woordjes stampen bij talenonderwijs straks verleden tijd

Het taalonderwijs op de middelbare school gaat de komende jaren veranderen. In de nieuwe exameneisen voor moderne buitenlandse talen is er meer aandacht voor cultuur en geschiedenis, meldt het AD.

In toekomstige examenprogramma's krijgen jongeren nadrukkelijker mee dat een buitenlandse taal "veel meer is" dan een rij woorden, werkwoorden of voorzetsels. Dat zegt Daniela Fasoglio van de Stichting Leerplan Ontwikkeling, landelijk expertisecentrum curriculumontwikkeling (SLO). "Scholieren leren dat er meer nodig is om elkaar te begrijpen: taal is niet los te koppelen van cultuur en achtergrond."

Scholieren leren in de toekomst niet alleen wat de gebiedende wijs is, maar ook welke lading die heeft. "Je kunt de werkwoordsvorm kennen en toch verkeerd toepassen. In Spanje is het heel gebruikelijk om 'doe dit' te zeggen. In Engeland geldt dit als uiterst onbeleefd. Die context wordt belangrijker."