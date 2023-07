Duitse minister verdedigt zoekoperatie naar leeuwin bij Berlijn

De binnenlandminister van de Duitse deelstaat Brandenburg, Michael Stübgen, heeft beklemtoond dat de enorme zoekoperatie naar een loslopende leeuwin aan de zuidwestrand van Berlijn en in drie aangrenzende gemeenten in Brandburg gerechtvaardigd was. "De veiligheid van de bevolking is de hoogste prioriteit. En met de eerste aanwijzingen konden we niet uitsluiten dat we met een roofdier te maken hadden." Na meldingen in de nacht van woensdag op donderdag dat er met name in de gemeente Kleinmachnow een leeuwin was gezien, is een enorme zoekoperatie op touw gezet die 37 uur heeft geduurd. Talrijke inwoners van de gebieden waar gezocht werd, moesten binnen blijven. Helikopters, drones, jagers, driehonderd politiemensen, vrijwilligers, dierenartsen en roofdierdeskundigen zijn al die tijd vergeefs ingezet om een katachtig groot roofdier te vinden. De operatie werd vruchteloos afgesloten met de mededeling dat het om een wildzwijn moet gaan. Media in heel de wereld hebben genoten van deze vermeende leeuwin, maar na afloop concludeerden sommige Duitse media dat de autoriteiten zich volslagen belachelijk hebben gemaakt en een vermogen over de balk hebben gesmeten. De krant Bild betitelde de operatie als "de duurste safari ooit" en schatte dat die 100.000 euro heeft gekost. Stübgen verwerpt de kritiek met klem. De zoektocht is echter nog niet helemaal voorbij. De speurders hebben haar en uitwerpselen van dieren verzameld en die worden geanalyseerd. Daaruit zou kunnen blijken welke wilde dieren er allemaal rondzwerven in de lommerrijke streek tussen Potsdam en Berlijn. Uitslagen worden niet voor maandag verwacht, meldt de Berliner Morgenpost op gezag van een woordvoerster van een betrokken gemeente.