Laatste dag veelbesproken ‘knip’ Weesperstraat in Amsterdam

Het is de laatste dag dat een van de drukste verkeerswegen van Amsterdam, de Weesperstraat, is afgesloten. Met de ingrijpende en veelbesproken maatregel wilde de gemeente in zes weken onderzoeken wat de effecten zijn op het verkeer, de veiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de beleving van de bewoners. Op zondag wordt de afsluiting afgebroken en om 23.00 moet de route weer toegankelijk zijn. De proef met de 'Weesperknip' past in het voornemen van Amsterdam om de stad autoluw, leefbaarder en veiliger te maken. Over de Weesperstraat in het centrum rijden normaal gesproken meer dan 1500 auto's per uur. Afgelopen weken leidde de proef tot veel tumult onder omwonenden en weggebruikers. Door de afsluiting ontstond veel extra drukte op andere wegen in de stad en ook op de ringweg A10 was geregeld sprake van meer opstoppingen. Ook ondervonden hulpdiensten soms hinder van de afsluiting, die was gemarkeerd met bloembakken en slagbomen. Ook ondernemers en taxichauffeurs waren de dupe. Sommige omwonenden waren juist blij met de rust. Er kwamen twee spoeddebatten en verkeerswethouder Melanie van der Horst overleefde een motie van afkeuring. De knip bleef in stand met de nodige aanpassingen, en de wethouder moest de raad elke dag op de hoogte houden van meldingen over de nood- en hulpdiensten in de Weesperstraat. Van der Horst erkent dat de proef heel wat heeft losgemaakt in de stad. "Het geeft een beeld van de complexe opgave waar we voor staan en ik dank eenieder dan ook voor het geduld", aldus de wethouder. De gemeente gaat de proef evalueren door gesprekken met bewoners, ondernemers en andere partijen. In november wordt het eindverslag verwacht. Volgens Van der Horst is het al duidelijk dat er waardevolle informatie is verzameld, "vooral ook doordat het gesprek op gang is gekomen over de elementaire vraag waar we in onze steeds drukkere stad nog ruimte voor kunnen en willen maken".