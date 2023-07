Er lekt 18.000 liter water per dag uit een zwembad in België. En niemand weet hoe dat kan

Dagelijks wordt er 18.000 liter water bijgepompt in een zwembad in Herentals in België. Dat gebeurt al bijna twee maanden en de gemeente gaat er voorlopig mee door.

Het zwembad sluiten is geen optie volgens de sportwethouder van de gemeente. Het buitenbad is in principe alleen open op warme dagen in juni en verder in juli en augustus. Tijdens de voorbereidingen voor de opening bleek al dat er enorme hoeveelheden water verdwenen. Toch besloot de stad dat het bad open moest. "Als we in juni hadden moeten sluiten, was de kans groot geweest dat we een flink stuk van de vakantie of misschien wel de hele periode zonder buitenbad hadden gezeten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Gek genoeg, lukt het niemand om erachter te komen waar het lek zit. De gemeente komt op dit moment niet verder dan: onder het zwembad of in een leiding. Repareren kost 'expertise en tijd', aldus de wethouder, die liever water verspilt dan dat hij het zwembad sluit. "We moeten nu de kostprijs van het water slikken, maar die weegt niet op tegen de tol van een zomer zonder buitenzwembad."

Klein lichtpuntje volgens de wethouder: het lek wordt niet groter. Ook hebben de zwemmers er geen last van. Het lek wordt pas gerepareerd als het zwembad in september wordt leeggepompt.