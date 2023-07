Nederlandse ‘non’ koppelde geadopteerden aan verkeerde gezinsleden

De Nederlandse Truus Kuijpers koppelde in ieder geval drie uit Chili geadopteerde kinderen aan de verkeerde biologische familie. Een vierde vertelde zij onterecht dat zijn biologische moeder onvindbaar was. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw.

Kuijpers is niet alleen verantwoordelijk voor foute koppelingen. Zij wordt daarnaast door meerdere vrouwen beschuldigd van betrokkenheid bij vage of illegale adopties. Trouw sprak het afgelopen jaar met Chileense moeders die getuigen dat Kuijpers hun kind zonder hun medeweten ter adoptie aanbood in Nederland. Ook zou zij betrokken zijn geweest bij netwerken die moeders in het ziekenhuis vertelden dat hun kind was overleden.

Volgens Kuijpers klopt er niets van al deze beschuldigingen. Zij is in januari overleden maar voor haar overlijden sprak Trouw uitgebreid met haar. Zij zegt dat moeders zich vaak schamen omdat ze niet voor hun kind konden zorgen, en daarom liegen over de werkelijke toedracht van de adoptie. Ook ontkent zij fouten gemaakt te hebben bij de zoektochten naar biologische moeders.