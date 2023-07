Acteur Thijs Römer voor rechter voor online misbruik. Fan (toen 14): ‘Hij vroeg naaktfoto’s voor handtekening’

Acteur Thijs Römer (44) moet zich dinsdag voor de rechtbank in Assen verantwoorden voor de beschuldiging van online seksueel misbruik van drie minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant.

Waarom hij dat deed? „Die vraag moet hij echt zelf beantwoorden”, zegt de Groningse advocaat Maartje Schaap tegen het Dagblad van het Noorden. „Ik sta de drie slachtoffers bij. De hele zaak heeft heel veel impact op mijn cliënten. Het waren kwetsbare meisjes en het zijn nog steeds kwetsbare jonge vrouwen.” De drie hebben vorig jaar aangifte gedaan tegen de acteur.

De meiden waren tussen de 14 en 16 jaar oud en maakten deel uit van de fanclub van Thijs Römer. Ze kenden elkaar alleen via een appgroep voor fans van de acteur. Destijds was Römer bijna wekelijks te zien in de populaire tv-serie Moordvrouw, waarin hij samen met Wendy van Dijk de hoofdrol speelde.

Na zijn scheiding van Katja Schuurman ging het bergafwaarts met Thijs Römer. In interviews heeft hij openlijk gesproken over zijn zware drugsgebruik tijdens die periode, waarin hij meer dieptepunten dan hoogtepunten beleefde.

Een van de slachtoffers heeft vorig jaar in video’s op sociale media uitvoerig verteld over wat haar is overkomen: „Ik was 14 toen ik enorm fan was van Thijs. Ik was zelfs verliefd op hem. Op dat moment had ik geen fijne thuissituatie. En ik zocht aandacht. Thijs gaf mij die aandacht. Hij was heel lief voor mij.”