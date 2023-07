Atoomagentschap IAEA vindt mijnen bij kerncentrale Zaporizja

Experts van het internationaal atoomagentschap IAEA hebben tijdens een inspectie van kerncentrale Zaporizja zondag enkele mijnen gezien in de bufferzone "tussen de buitenste en de binnenste omheiningen".

In een statement laat IAEA-topman Rafael Grossi weten dat de mijnen in een afgezet gebied lagen dat niet toegankelijk is voor personeel van de centrale en dat het agentschap niet denkt dat een ontploffing van een van de mijnen de veiligheid in gevaar zou brengen.

Evengoed is het plaatsen van explosieven op het terrein van een kerncentrale "niet in lijn met de veiligheidsstandaard van IAEA", aldus Grossi, die stelt dat de mijnen bovendien psychologische druk leggen op het personeel van de centrale.

Oekraïne heeft eerder Rusland ervan beschuldigd explosieven te hebben geplaatst rond de centrale, terwijl Moskou Kiev beticht van het beramen van een aanval op de kerncentrale met raketten en drones. Russische troepen bezetten de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, sinds maart 2022. Alle zes reactoren zijn in september stilgelegd.