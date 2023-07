Vakantieparken komen in actie tegen stiekem laden van e-cars in stopcontact: “Dit is gewoon asociaal”

Toeristen pluggen hun elektrische auto steeds vaker 'gewoon' in het stopcontact op de camping of bij hun gehuurde vakantiehuisje. Gratis voor de gast, maar de recreatieondernemers krijgen de rekening gepresenteerd. Bovendien is hun elektra er soms niet op berekend.

Veel uitbaters plaatsen laadpalen op de parkeerplaats van het park, waar gasten met hun laadpas tegen betaling de accu van hun voertuig op kunnen laden. Maar toch proberen vakantiegangers om gratis te tanken door elders op het park stroom af te tappen, vertelt parkmanager Inge van der Greft van Land van Bartje in Ees tegen het Dagblad van het Noorden.

Handhaven

“Wij zijn echt aan het handhaven. Als wij zien dat mensen hun auto bij de woning opladen – vaak met een verlengsnoer door een raampje – spreken wij ze erop aan. Het is niet de bedoeling. Onze woningen zijn van particuliere eigenaren. Als zij hun huisje acht weken verhuren en er worden de hele tijd Tesla’s opgeladen, dan loopt de rekening gauw op”, aldus Van der Greft.

Het vakantiepark heeft twaalf laadpalen geïnstalleerd. “Het is echt niet nodig bij de woning op te laden. Behalve de financiële kant van het verhaal is het ook niet veilig met het oog op brandgevaar. Hoe de mensen reageren als wij er iets van zeggen? De ene helft houdt zich eraan en de andere helft doet het ‘s avonds alsnog stiekem. Maar we hebben het redelijk onder controle”, zegt de parkmanager.

Wat kost een oplaadbeurt?

De kosten van een oplaadbeurt hangen af van de grootte van de accu en de stroomprijs in het contract van de energieleverancier. Maar als we uitgaan van een accu van 40 kWh en een stroomprijs van 0,40 euro, dan kost een volledige oplaadbeurt 16 euro.

Regiomanager Jan Ybema van de Hiswa-Recron noemt het 'illegaal laden'. “Dit is gewoon asociaal. Er zijn genoeg publieke laadpalen en snelladers in Nederland. Eigenaren van elektrische auto's weten echt wel waar ze in de buurt kunnen laden. En anders kunnen ze dat wel opzoeken.” Het opladen van een elektrische fiets vindt hij iets anders. “Auto’s hebben een veel groter vermogen. Het elektriciteitsnetwerk is daar niet op berekend. En je wilt voorkomen dat er brand ontstaat”, zegt Ybema.