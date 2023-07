Water van Middellandse Zee nog nooit zo warm

Het water van de Middellandse Zee heeft met 28,71 graden de hoogste temperatuur ooit bereikt. Dat meldt een Spaans onderzoekscentrum. Een groot deel van het Middellandse Zeegebied heeft te maken met een hittegolf. Het vorige record was van 23 augustus 2003, toen het water aan de oppervlakte 28,25 graden was. Op plekken in de zee tussen Sicilië en Napels zijn temperaturen van meer dan 30 graden gemeten, wat 4 graden hoger is dan normaal. De hoge temperaturen zijn een bedreiging voor het leven in zee. Tijdens de hittegolven tussen 2015 en 2019 in het Middellandse Zeegebied stierven ongeveer vijftig diersoorten, zoals koralen en weekdieren, massaal.