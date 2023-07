Voor het eerst krimpt de Japanse bevolking met meer dan 800.000 mensen per jaar. En dat heeft grote gevolgen

Scholen sluiten, bedrijven gaan failliet en de zorg wankelt, de krimp van de bevolking in Japan beïnvloedt alle onderdelen van de samenleving. Voor het eerst nam in 2022 in elke van de 47 prefecturen het aantal mensen af. In totaal daalde het aantal Japanners met 800.000. Een triest record.

Het is onbekend terrein: we zijn gewend dat de bevolking - in welk land dan ook - groeit, maar vele landen zullen Japan volgen. De Japanse premier sprak al van een nationale crisis, waar tot nu toe niet echt een oplossing voor is. "Ons land bevindt zich op de grens van of het zijn maatschappelijke functies nog kan uitvoeren."

Meer dan de helft van alle gemeenten is bestempeld als ontvolkt gebied. Zeker 1,2 miljoen kleine bedrijven zijn in handen van mensen boven de 70 zonder dat er een opvolger is. Overal sluiten scholen. Tv-programma's zijn gericht op een ouder publiek met reclame van begrafenisondernemingen of over middelen tegen pijnlijke gewrichten of incontinentie.

Veel westerse landen krijgen met krimp te maken. Het gemiddelde geboortecijfer van de OESO, een samenwerkingsverband van voornamelijk rijke landen, is 1,66. Dat is ruim onder het cijfer van 2,1 dat nodig is om de bevolking op peil te houden.

Hoewel de bevolking van Japan eerder krimpt dan in andere landen, namelijk al sinds 2008, zijn de geboortecijfers niet eens de laagste ter wereld. In Taiwan bijvoorbeeld wordt er maar 1,24 baby geboren per vrouw en in Zuid-Korea 0,78. Ter vergelijking: in Nederland bedraagt het geboortecijfer 1,55. Dat is vergelijkbaar met de landen om ons heen.