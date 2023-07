Plannen voor een stedentrip? Vermijd dan deze tien steden

Sinds Ryanair mensen voor een paar tientjes naar de andere kant van Europa brengt, is het aantal toeristen in de Europese steden geëxplodeerd. Natuurlijk Barcelona is geen pretje meer, maar ook steden als Parijs en Berlijn worden overspoeld. Er zijn echter relatief kleine steden waar het aantal toeristen per inwoner nóg hoger is. Zeker in de zomervakantie kun je die maar beter overslaan als je nog een béétje ruimte wil.

Deze tien steden zijn het drukst: