Oekraïense president Zelensky: goede resultaten aan het front

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben de Oekraïense strijdkrachten "zeer goede resultaten" behaald aan de frontlinie in de strijd tegen de Russische bezetter. Hij beloofde binnenkort details over de successen te geven. "Goed voor ze!", aldus Zelensky over zijn troepen in zijn dagelijkse videotoespraak. De president had de afgelopen tijd herhaaldelijk gezegd dat het offensief van de Oekraïense strijdkrachten, dat vorige maand begon, moeizamer verloopt dan hij zou willen.