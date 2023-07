Minister Helder is in Nieuw-Zeeland om WK in 2027 binnen te halen

Sportminister Conny Helder is in Nieuw-Zeeland om de wedstrijd tussen Oranje en de Verenigde Staten donderdag bij te wonen. Maar ze is er vooral ook om aandacht te vragen voor het WK voetbal voor vrouwen dat de KNVB in 2027 samen met België en Duitsland wil organiseren. "Ik ben hier om daarover te praten", aldus de minister. Dat het kabinet eerder deze maand demissionair werd, was voor Helder geen reden om haar reis naar Wellington af te blazen. "De periode daartussen was natuurlijk ook vrij kort en de voorbereidingen waren hier al getroffen", legt Helder uit. Ze is ook naar de andere kant van de wereld gekomen om "te laten zien dat ik mannenvoetbal net zo belangrijk acht als vrouwenvoetbal". De VVD-bewindsvrouw kreeg vorig jaar veel kritiek om haar bezoek aan het WK mannenvoetbal in Qatar. De Kamer had het kabinet opgeroepen geen afvaardiging te sturen. Met een OneLove-speldje tegen homofobie en een sjaal waarop stond 'Nevermind' bezocht de minister in november de Golfstaat voor een duel tussen Nederland en het gastland. In Wellington draagt Helder tussen de Oranjefans voorafgaand aan de wedstrijd een sjaal die aandacht vraagt voor het bid om het WK over vier jaar te organiseren. In het stadion, waar zo'n 1200 Nederlandse fans verwacht worden, draagt zij deze niet, omdat daar niet gelobbyd mag worden.