Nederlandse kanoër redde zijn zoontje, maar kwam daarbij zelf om het leven

Ardin (25) uit Brandwijk en Sven (33) uit Nieuw-Lekkerland zijn woensdag in het Mathaux-kanaal in Frankrijk om het leven gekomen tijdens het kanoën. Vader Sven overleed nadat hij zijn zoontje nog wist te redden. De zwangere vrouw van Ardin overleefde het ongeluk wel en ligt in het ziekenhuis.

De kanoërs kwamen in de problemen door een draaikolk in het kanaal die ontstond door een wateraanzuigleiding. De bedoeling was dat ze op de rivier de Aube zouden kanoën. Waarom ze zijn uitgeweken naar het gevaarlijke kanaal is onduidelijk.

Sven zat samen met zijn zoon in de kano. Toen die omsloeg, werd zijn zoontje de diepte ingezogen. Hij dook achter hem aan en wist hem boven te halen, maar daarna kwam hij zelf in de problemen. Zijn zwager Ardin probeerde hem vervolgens te redden, maar moest dat ook met de dood bekopen. De een zou nog gereanimeerd zijn, de ander werd pas later gevonden. Alleen het kind zou een reddingsvest aan hebben gehad.

Theo Segers, burgemeester van de gemeente Molenlanden waar beide mannen vandaan komen, reageert geschokt. ,"Het is hartverscheurend, een enorme schok voor onze gemeenschap. Iedereen kent wel iemand uit die familie of kent iemand die iemand kent. Daardoor is de verslagenheid in Molenlanden ook zo groot. We leven met elkaar mee.’’