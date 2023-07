Bestuurster zelfrijdende Uber veroordeeld voor dodelijke crash

De vrouw die achter het stuur zat van een zelfrijdende Uber testauto en een dodelijke aanrijding veroorzaakte in de plaats Tempe in de Amerikaanse staat Arizona, heeft vrijdag schuldig gepleit en is veroordeeld tot een voorwaardelijke straf met een proeftijd, aldus de aanklagers.

Rafaela Vasquez, die in 2020 was aangeklaagd voor dood door schuld, pleitte schuldig aan de lagere aanklacht van het in gevaar brengen van een persoon. Ze werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk onder toezicht.

Vasquez zat in 2018 als extra veiligheidsmaatregel achter het stuur van de testwagen toen ze een vrouw aanreed die met een fiets in de hand langs de weg liep. Het was het eerste geregistreerde overlijden waarbij een zelfrijdend voertuig betrokken was.

Volgens een politierapport keek Vasquez herhaaldelijk naar beneden in plaats van haar ogen op de weg te houden. Aanklagers zeiden dat Uber niet strafrechtelijk aansprakelijk was. De politie had eerder gezegd dat de crash "volledig te vermijden" was geweest en dat Vasquez op het moment van de botsing het tv-programma The Voice aan het streamen was.